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حبس صياد 4 أيام قام بقتل ابنته لشكه فى سلوكها

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حبس صياد 4 أيام قام بقتل ابنته لشكه فى سلوكها حبس صياد 4 أيام قام بقتل ابنته لشكه فى سلوكها
أمرت نيابة مركز المنزلة، بمحافظة الدقهلية اليوم، بحبس صياد، قام بقتل ابنته، وتوثيقها بالحبال، بعد ادعائه سوء سلوكها، وقيامها بأعمال منافية للآداب، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكان اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من العميد أحمد الدهبى، مأمورمركز شرطة المنزلة، يفيد بمصرع "إيمان.أ" على يد والدها، وتم القبض عليه، من منزله بعدما قام بعض الجيران بإبلاغ المركز.

وألقت قوات الأمن القبض على "أ.ص" 54 سنة، صياد، ومقيم بمدينة المنزلة، والذى أقر فى محضر الضبط بقيامه بقتل ابنته، انتقاما لشرفه، بعدما تأكد من سوء سولكها وقيامها بأعمال منافية للآداب، وأنها تزوجت أكثر من مرة، وتطلقت بسبب عدم انضباطها أخلاقيا.

وقامت النيابة بتشريح الجثة، والتى كانت يظهر عليها علامات التعذيب والتوثيق بالحبال، وأمرت بدفن الجثمان، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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مصر 365