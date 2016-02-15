أخبار ليبيا اليوم.. مقاتلات حربية مجهولة تقصف ميناء سرت التجارى

ركزت أخبار ليبيا اليوم على قصف مقاتلات حربية مجهولة لميناء سرت التجارى، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم تصريحات رئيس مجلس النواب الليبى حول جلسة البرلمان الخاصة بتمرير الحكومة >وتناولت أخبار ليبيا اليوم قصف مقاتلات حربية مجهولة اليوم الإثنين ميناء سرت التجارى الليبى، فيما سمع أصوات انفجار مدوى بعد دقائق من تحليق لطائرة حربية.

ويقع الميناء تحت سيطرة عناصر تنظيم داعش منذ مارس 2015، إذ يستخدمه لتوريد شحنات من الأسلحة ويصل عبره المقاتلون إلى المدينة.

ويسعى التنظيم إلى تعزيز وجوده فى مدينة سرت بعناصر أجنبية من جماعات موالية فى مناطق أخرى من إفريقيا أو من خلال تجنيد عناصر جديدة للقتال بين صفوفه.

وكانت وسائل إعلام محلية ودولية تناقلت - خلال اليومين الماضيين - نبأ مقتل 4 أشخاص على الأقل، بينهم امرأة وطفلها، فى غارات جوية لطائرات حربية مجهولة على مدينة درنة شرق ليبيا، فيما نفت قيادة سلاح الجو بالقيادة العامة للجيش الليبى صلتها بالقصف الجوى الذى استهدف مدينة درنة شرق البلاد.

فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم تصريحات رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح عيسى حول جلسة البرلمان التى عقدت اليوم الاثنين بنصاب قانونى للحضور التى ناقشت بند اعتماد التشكيلة الوزارية الجديدة لحكومة فائز السراج.

ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى فتحى عبد الكريم المريمى بأن أعضاء مجلس النواب اتفقوا على تعليق الجلسة إلى يوم غد، واستدعاء رئيس المجلس الرئاسى فائز السراج من أجل مناقشته حول تشكيلة الحكومة الجديدة.

من جانبه أكد المرشح لتولى حقيبة المالية فى حكومة الوفاق، فاخر بوفرنة، أنه تفاجأ بوجود اسمه ضمن التشكيلة الحكومية، رغم اعتذاره عن تولى أى منصب بهذه الحكومة منذ يوم الجمعة الماضى.

وأعلن المجلس الرئاسى الليبى أمس الأحد عن تشكيل حكومة وفاق تتكون من 13 وزارة و5 وزراء دولة.

فيما لم يرفض عضوى المجلس الرئاسى الليبى النائب على القطرانى والنائب عمر الأسود التوقيع على التشكيلة الحكومية التى تم الإعلان عنها فى مدينة الصخيرات المغربية بالأمس.