ثلاثة قتلى فى قصف لطائرة من دون طيار فى جنوب اليمن

أعلن مسؤول يمنى محلى أن ثلاثة اشخاص قتلوا الاثنين فى قصف قامت به طائرة من دون طيار فى جنوب اليمن واستهدف مبنيين حكوميين يسيطر عليهما مقاتلو تنظيم القاعدة.

وأضاف هذا المسؤول أن القصف وقع فجرا وأصاب مكاتب شركتى الاتصالات والمياه فى الحوطة كبرى مدن محافظة لحج.

ولم يقدم معلومات حول هوية الأشخاص الثلاثة الذين قتلوا فى القصف.

وحلقت طائرتان من دون طيار فى سماء الحوطة قبل وبعد القصف حسب ما أفاد شهود.

ويأتى هذا القصف غداة مقتل جندى ومدنى يمنى فى انفجار سيارة مفخخة استهدف حسب مصدر عسكرى يمنى آلية مدرعة لدولة الامارات العربية المتحدة فى الحوطة.

ومحافظة لحج هى احدى المحافظات الخمس التى استعادتها القوات الحكومية من الحوثيين بمساعدة قوات التحالف العربى التى تدخلت ابتداء من مارس 2015 لمساعدة قوات الرئيس عبد ربه منصور هادى.

الا أن السلطات تجد صعوبة فى فرض الأمن فى المناطق التى استعادتها.

واستفاد المسلحون التابعون لتنظيم القاعدة وتنظيم داعش من الفوضى فى جنوب اليمن بشكل خاص للتوسع وشن الهجمات.

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