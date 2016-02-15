أخبار المغرب اليوم.. الرباط تشارك فى "رعد الشمال" والجزائر تتغيب

ركزت أخبار المغرب اليوم، حول المشاركة المرتقبة لقوات الجيش المغربى فى المناورات العسكرية التى تقودها المملكة العربية السعودية ، والتى أطلق عليها "رعد الشمال"، ويتم التحضير لها هذه الأيام، لتجرى قريبا فى مدينة الملك خالد العسكرية بمدينة حفر الباطن شمال السعودية.

وفيما يحضر المغرب فى مناورات "رعد الشمال"، تغيب الجزائر كما كان منتظرا، بالنظر إلى أن الدستور الجزائرى لا يسمح للجيش بأنشطة خارج حدود بلاده، فيما تشارك نحو 20 دولة فى المناورات.

>كما تناولت أخبار المغرب اليوم، إعلان النمسا إدراج المغرب والجزائر وتونس على لائحتها "للدول الآمنة"، مشددة بذلك شروط اللجوء لرعايا هذه الدول الذين ترغب فيينا فى إثنائهم عن الهجرة إلى أوروبا.

ورصدت أخبار المغرب اليوم، أيضا، ما كشفته إحصائيات للأمم المتحدة، وشبكة البحوث حول علميات السلام بكندا، بأن المغرب يحتل المركز الـ13 فى تصنيف الدول الأكثر مساهمة فى عمليات السلام فى القارة الإفريقية، ليكون بذلك ضمن 20 دولة الأكثر مشاركة فى حفظ السلام.