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زيارة مفاجئة لموفد الأمم المتحدة إلى دمشق

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زيارة مفاجئة لموفد الأمم المتحدة إلى دمشق زيارة مفاجئة لموفد الأمم المتحدة إلى دمشق
أعلن مصدر حكومى سورى فى دمشق أن موفد الامم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دى ميستورا سيصل مساء الاثنين إلى دمشق على أن يلتقى الثلاثاء وزير الخارجية وليد المعلم.

وقال المصدر نفسه "سيصل مساء الاثنين إلى دمشق على أن يلتقى المعلم لمناقشة استئناف المفاوضات فى الخامس والعشرين من فبراير الحالى، ووقف اطلاق النار، والمساعدة الانسانية إلى البلدات المحاصرة".
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