بالصور.. أطفال السرطان بمستشفى 57357 يحاربون المرض بقوة سوبرمان

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمى لسرطان الأطفال، بهدف دعم الأطفال المصابين بهذا المرض ومساعدتهم على محاربة هذا المرض الذي يشبهه الكثيرون بالوحش الخفى الذى يظهر فجأة مهددًا حياة الصغار قبل الكبار.>وتحت شعار "ابتسامة ولادنا من دهب" أقام مستشفى 57357 احتفالية اليوم للأطفال لإدخال الفرحة على قلوبهم وتقوية إرادتهم لمواجهة المرض، باحتفال يرسم الابتسامة على وجوههم، وقصة تساعدهم على محاربة المرض، وذلك من خلال قصة بعنوان "رحلة العلاج بقوة سوبرمان" حكتها للأطفال الكاتبة "سماح أبو بكر عزت" والتى روت القصة للأطفال بطريقة شيقة حيث عاش الأطفال معها أجواء سوبرمان الحقيقية.>تحكى القصة عن البطل الخارق "سوبرمان" ورحلته مع المرض، حيث تدور القصة حول دخول سوبرمان لجسم الطفل حتى يستطيع محاربة السرطان، وأشارت القصة إلى أن سوبرمان لا يستطيع القيام بذلك إلا من خلال قوة إرادة الطفل ذاته.>وتعاون فريق التوعية والتثقيف للمرضى بالمستشفى من أجل إسعاد الأطفال، والمساعدة فى تحسين حالتهم النفسية والمعنوية والتى تساعد بشكل كبير فى علاجهم وتخلصهم من الوحش الزائر وهو "السرطان"، ويحلم كل من فى المستشفى بان تصل نسبة الشفاء داخل المستشفى إلى نسبة 80% بدلاً من 74%، حتى ننجو بعدد أكثر من الأطفال.



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