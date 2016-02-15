مديرة "بيت بدون سرطان": 5 أسباب لانتشار المرض بين الأطفال

فى اليوم العالمى لسرطان الأطفال تتجه أنظار العالم نحو المرض، الذى لم يكتشف أسباب كثيرة له حتى الآن ومع البحث يمكننا أن نصل لحل نهائى.

وتقول الدكتورة علا محمد مسئولة وحدة الاستراتيجيات بالبحث العلمى فى مستشفى 57357 ومديرة حملة "بيت بدون سرطان"، لـ"اليوم السابع": "بالتعرف على أسبابه وطرق الوقاية نكون قد منعنا مهاجمة المرض لعدد كبير من الأطفال، ولأن لكل مجتمع طبيعة خاصة نحتاج فى مصر لدراسة أسباب انتشار السرطان ومع ذلك توجد 5 أسباب مشتركة فى العالم للإصابة بالسرطان هى:

>1.التدخين بأنواعه "المدخن، التدخين السلبى، آثار التدخين فى المكان أو ما يطلق عليه اسم العيادة الثالثة للتدخين:

>2.الجانك فود والأكلات غير الصحية.

>3.18% من نسبة الإصابة ترجع للعدوى، بسبب عدم النظافة الجيدة.

>4. الاعتماد على المعتقد الشعبى القائل "معدتنا تهضم الزلط" والذى يشجع الجميع على تناول الأطعمة دون التأكد من نظافتها ما يؤدى لاستهلاك قدرة الجهاز المناعى على مقاومة البكتيريا التى تدخل الجسم وبالتالى الإصابة بالسرطان.

>5.التلوث نتيجة المبيدات الزراعية أو المقاومة للحشرات، ولذا يجب أبعاد أطفالنا عن روائحها ويكون الحصاد أو جنى الثمار بعد 3 أيام من رش الأرض الزراعية بالمبيدات مع غسل الخضراوات والفاكهة جيدًا بالفرشاة، وعند استخدام المبيدات الخاصة بالحشرات يجب تهوية المكان وإبعاد الأطفال.

وتضيف الدكتورة علا محمد: منذ 2009 قمنا بحملات توعية للأسرة والمجتمع لمحاربة أسباب انتشاره ونفذنا أكثر من 35 إعلانًا تليفزيونيًا، فبالبحث العلمى ندرس كيف نصل المعلومة للجميع بطريقة مناسبة ولذا كان اختيارنا للشخصيات الكارتونية بالإعلان هو الأمثل حيث استطعنا من خلالها الوصول لكل منزل ونحتاج إلى زيادة الوعى لتقليل المرض.

ومن أكثر أنواع سرطان الأطفال فى مصر انتشارًا كما تقول مسئولة وحدة الإستراتيجيات بالبحث العلمى فى مستشفى 57357 ومديرة حملة "بيت بدون سرطان" هى سرطان الدم والمخ ويليهما والأورام الليمفاوية، وتستقبل مستشفى الأطفال 57357 المرضى من عمر يوم حتى 18 سنة.

وتشير د.علا إلى أن اختيار اللون الذهبى لسرطان الأطفال جاء لأن الذهب يحتاج أن يمر على النار حتى يظهر فى شكله الرائع، والأطفال خلال رحلة علاجهم يمرون على النار ليخرجوا مثل الذهب لمجتمعهم يبنون المستقبل ويعمرون الأرض، وهذا المستشفى لا يحتاج تبرعات فقط ولكن يحتاج وقوف الجميع بجانب الأطفال بالحنية والكلمة الطيبة التى تزيد عزيمتهم فى محاربة هذا الوحش المميت. وتابعت: ممكن تشترى قصة سوبر مان وتحكيها لأحد الأطفال فى المستشفى.