مقتل 3 وإصابة 20 في 3 انفجارات جنوب ليبيا

كتب : الأناضول الخميس 27-06-2013 10:10

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 20 آخرون، إثر انفجار ثلاث سيارات مفخخة بأماكن متفرقة بمدينة سبها جنوب ليبيا.

وبحسب مصدر طبي رسمي، فإن الحصيلة الأولية هي ثلاثة قتلى، منهم اثنان من نيجيريا والثالت ليبي، و20 جريحا، خمسة منهم بحالة حرجة بالعناية المركزية.

وفي تصريحات صحفية، قال المتحدث الإعلامي للمجلس العسكري بمدينة سبها أحمد ضوء، إن الانفجارات الثلاثة كانت متتالية وتفصلها دقائق عن بعضها.

وأوضح ضوء أن الانفجار الأول كان بالقرب من مقهى وبنك تجاري وسط المدينة، بينما كان الثاني بعد نحو 20 دقيقة بمنطقة تسمي سكرة أمام الفندق الحكومي "فزان"، والثالث هو الأقوى والأكثر ضررا لكونه بقلب منطقة القرضة التي تكتظ بالحركة التجارية والمارين، وأيضا لقربه من أحد معسكرات الإسناد الأمني لوزارة الداخلية.

وأشار إلى وصول المباحث الجنائية لأماكن الانفجارات وبدء التحقيقات الجنائية بالحادث، متوقعا أن تكون سهلة في ظل وجود كاميرات مراقبة بالشوارع التي انفجرت بها السيارات المفخخة.

وقال شاهد عيان بالمدينة إن قوات عسكرية مدججة بالسلاح تتبع اللواء الأول مشاة بالجيش الليبي انتشرت بالمدينة عقب سلسلة الانفجارات. وأضاف: "سُمع دوي إطلاق نار متقطع بعد الحادث"، منوها إلى أن التفجير لا يحمل بصمات إرهابية بقدر ما يشير إلى أنصار نظام العقيد القذافي الراحل.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الساعة الرابعة صباحا بتوقيت جرينتش.

وتعيش مدينة سبها التي تبعد عن العاصمة طرابلس 750 كيلومترا، حالة من القلاقل الأمنية المتصاعدة جراء اشتباكات قبلية سابقة، إلا أنها اتسمت بالهدوء في الأشهر القليلة الماضية.