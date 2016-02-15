وزير الخارجية السعودى عادل الجبير يلتقى السيناتور الأمريكى بوب كيسى

>التقى وزير الخارجية السعودى عادل الجبير اليوم الاثنين بالرياض السيناتور الأمريكى بوب كيسى ، الذى يزور المملكة حاليا ، وأعضاء من السفارة الأمريكية بالمملكة يتقدمهم القائم بالأعمال تيموثى ليندر كينج.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الأمور المتعلقة بالمنطقة، كما التقى الجبير اليوم مع السفير البريطانى لدى المملكة سايمون كوليس والوفد المرافق له, يرافقهم السفير البريطانى لدى اليمن مارك برايسون رتشرد سن. وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من ناحية اخرى إجتمع الدكتور عبد العزيز حمد العويشق الامين العام لمساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون مع وفد من مجلس الشيوخ الامريكى برئاسة السيناتور كيسي.

وتم خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الامريكية والتعاون القائم بين الجانبين فى مجال مكافحة الارهاب وتمويله اضافة الى سبل تعزيز الامن والاستقرار فى المنطقة.

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