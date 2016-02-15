سعد الحريرى: ملتزمون بترشيح سليمان فرنجية لرئاسة لبنان

>أعلن رئيس تيار المستقبل سعد الحريرى أن لديه التزام بترشيح النائب اللبنانى سليمان فرنجية رئيس تيار المردة للرئاسة، ولا يمكن أن يكون هناك إجبار على مرشح واحد هو العماد ميشال عون رئيس تكتل التغيير والإصلاح.

وقال الحريرى - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الاثنين، عقب زيارته لرئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامى الجميل فى مقر الحزب "يشرفنى - "التقيت النائب سامى الجميل، لأهنئه فى بيت الكتائب، وهذه المرة الأولى التى أزوره وهو رئيس للحزب. تحدثنا عن أهمية احترام الدستور واللعبة الديموقراطية وأهمية أن ينزل النواب ليؤدون واجبهم النيابى وينتخبون رئيسًا. نحن فى بلد ديموقراطى وهناك مرشحون معروفون، وهذه هى الطريقة الديموقراطية لنتمكن من انتخاب رئيس".

وأجاب الحريرى عن سؤال حل هل هناك شروط معينة للقبول بالعماد عون رئيسًا؟، قائلاً "المسألة ليست مسألة شروط، نحن لدينا التزام واضح بمعالى الوزير سليمان فرنجية، فنحن يجب أن نمارس اللعبة الديموقراطية، ولا يمكن أن نجبر على مرشح واحد، مع كل احترامنا للجنرال عون ، وفى حال النزول إلى مجلس النواب وانتخاب العماد عون رئيسًا، فنحن أول من سيهنئه، ولكن يجب ممارسة الديموقراطية، فكيف يمكن لمرشح ألا ينزل إلى جلسة الانتخاب".

وحول إمكانية أن يؤيد مرشحًا توافقيًا أو من خارج 14 و8 آذار يرضى جميع اللبنانيين.. أجاب "الحريرى يسير بالتزامه إلى النهاية"، وحول ما إذا أصر الطرف الآخر على عدم النزول إلا فى حال معرفة النتيجة سلفًا؟.. أجاب: "هم يصرون ونحن نصر أيضًا".

هل كانت هناك محاولة لإقناع حزب الكتائب بصوابية الخيار بترشيح النائب سليمان فرنجية ؟.. أجاب: "أحترم رأى الشيخ سامي، وهو يعرف مصلحة حزبه، لا شك فى أننا نشرح الأسباب التى جعلتنا نقدم على هذه الخيارات، والرأى فى النهاية له فى هذا الموضوع".

>وأضاف أنه "ما من شك أن هناك علاقة مميزة بيننا وبينه، وإن شاء الله ستتطور أكثر فى المستقبل القريب".

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