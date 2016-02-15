بريطانيا تقدم 4.3 مليون دولار لدعم جيش الصومال لمواجهة حركة الشباب

> قدمت الحكومة البريطانية تبرعات بقيمة أكثر من 4.3 مليون دولار إلى الجيش الوطنى الصومالى لمساعدته فى مواجهة حركة الشباب المسلحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط إن وزيرة الدولة البريطانية لشؤون القوات المسلحة بوزارة الدفاع بينى مورداونت زارت أمس الصومال، حيث التقت برئيس الوزراء الصومالى عمر عبد الرشيد على شارماركي، وعدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة القضايا الأمنية.

وكشفت الوزيرة عبر تغريدات على موقعها على تويتر أنها قدمت خلال الزيارة تبرعا بقيمة أكثر من 4.3 مليون دولار للصندوق الاستئمانى للجيش الوطنى الصومالى لتمويل الإمدادات اللوجستية والطبية للمساعدة فى محاربة حركة الشباب المسلحة المتشددة.

>