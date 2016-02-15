محافظ كفر الشيخ يناقش أعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة

ناقش اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، أعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام 2015/2016 م، حيث تم مناقشة خطة وموقف تنفيذ الخطة لمشروعات الرصف، وتحسين البيئة، وتدعيم الوحدات المحلية، بمراكز "الرياض ـ بيلا ـ قلين" ومدينة سيدى غازى.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم تشغيل مشروع الحملة، وسيتم إنشاء فريق إنقاذ سريع ملحق به، وتكون خطة عمل الفريق هى صيانة معدات الوحدات المحلية خلال 24 ساعة من الإبلاغ عن العطل، قائلا: "خلال شهر كفر الشيخ هتتغير"، مؤكدا على رفع مستوى المرافق والخدمات، والاستجابة الفورية لحل مشاكل المواطنين .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم تطوير وحدة الرصف بالمحافظة، ويطلق عليها "مشروع الرصف"، لتنفيذ ما يسند إليها من أعمال رصف الطرق، وترميمها ورفع كفاءتها طبقا لاحتياجاتها؛ مضيفاً أن إدارة قطاع الطرق منظومة كاملة متكاملة، ونعمل على توفير أكثر من مورد لدعمها؛ مشدداً على أن يتم الانتهاء من وضع آليات عملها خلال أسبوع.

وصرح محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيا، والعرض عليه لمتابعتها ميدانياً على الطبيعة، مع وضع الجدول الزمنى لتنفيذ هذه المشروعات، مع استدعاء المقاولين حال عدم استكمال الأعمال، ومتابعة نسبة التنفيذ أول بأول من خلال جدول الأعمال لهذه المشاريع .

جاء ذلك بحضور محمد الصيرة السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء مراكز ومدن الرياض ـ بيلا ـ قلين " ورئيس مدينة سيدى غازى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.