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بالصور.. إزالة 15 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى كفر الشيخ

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ترأس المهندس على عبد الستار رئيس مركز ومدينة مطوبس، حملة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقرية بنى بكار مطوبس، برفقة سليم محمد أبو شريف نائب رئيس المدينة، وراشد درويش رئيس الوحدة المحلية لبنى بكار، والمهندس عبد الحميد منيسى مدير الإدارة الزراعية بمطوبس وحماية الأراضى ومديرى الجمعيات الزراعية، وبالتعاون مع حماية الأراضى ومديرى الجمعيات الزراعية، والسيد أبو زلط رئيس قسم الإزالات بالوحدة تحت حراسة قوة من مركز شرطة مطوبس برئاسة الرائد محمد الصرفى، وملازم أول محمد ناجى والقوة المرافقة له، وتم تنفيذ 15 حالة إزالة عبارة عن مبانٍ بالطوب الأبيض، والبعض له سقف بالخرسانة، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، حفاظا على هيبة الدولة، وعلى الأرض الزراعية.

وقال المهندس على عبد الستار رئيس مركز ومدينة مطوبس إن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، شدد على إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بكل صورها.

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