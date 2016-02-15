أخبار العراق اليوم.. العراق تدعو تركيا لإعلان انسحاب قواتها

تناولت أخبار العراق اليوم، دعوة العراق مجددا لتركيا لسحب قواتها من الأراضى التركية، كما تناولت أخبار العراق اليوم، تحركات مقاتلة تركية من طراز إف–16 من القاعدة الجوية بالمدينة الواقعة بجنوب شرقى تركيا إلى سوريا والعراق. أخبار العراق اليوم

>دعا وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى، تركيا الاثنين، إلى الإعلان عن انسحاب قواتها من العراق وإنهاء انتهاكها للسيادة العراقية، مشدّدا على أن أى مبادرة بين العراق وتركيا يجب أن تـُسبَق بخطوات إيجابية. ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الجعفرى قوله فى بيان اليوم أن "أى مبادرة بين العراق وتركيا يجب أن تـُسبَق بخطوات إيجابيّة، ومواقف تصبُّ بمصلحة البلدين، واحترام السيادة"، مُشدِّداً على "ضرورة الإعلان عن قرار انسحاب القوات التركيّة من الأراضى العراقـيّة، وإنهاء صفحة الانتهاك للسيادة العراقيّة من سجل العلاقات العراقية - التركية". أخبار العراق اليوم

>شهدت أجواء مدينة "دياربكر" تحركات عسكرية مكثفة، حيث أقلعت عدة طائرات تركية مقاتلة من طراز إف–16 من القاعدة الجوية بالمدينة الواقعة بجنوب شرقى تركيا، وتوجه عدد منها إلى العراق وأخرى إلى سوريا. وذكرت محطة "خبر تورك" الفضائية فى تقرير مقتضب لها الاثنين، أن الطائرات المقاتلة عادت إلى قواعدها سالمة بعد انتهاء مهامها، فيما لم يعلن عن طبيعة هذه المهام أو أسباب إقلاع هذا العدد الكبير من الطائرات.

شبكةعيونالإخبارية

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