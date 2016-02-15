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سفير سوريا لدى موسكو: طائرات أمريكية قصفت مستشفى فى سوريا

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سفير سوريا لدى موسكو: طائرات أمريكية قصفت مستشفى فى سوريا سفير سوريا لدى موسكو: طائرات أمريكية قصفت مستشفى فى سوريا
قال السفير السورى لدى موسكو لتلفزيون (روسيا 24) اليوم الاثنين إن الضربات الجوية التى أصابت مستشفى يديره منظمة أطباء بلا حدود في سوريا نفذتها طائرات أمريكية.

وقال السفير رياض حداد إن القوات الجوية الأمريكية دمرت المستشفى وإن القوات الجوية الروسية ليس لها علاقة بالواقعة.

وقال حداد إن دمشق تأمل في استئناف محادثات السلام فى 25 فبراير وإن تركيا تتدخل فى بلاده لدعم تنظيم داعش.
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