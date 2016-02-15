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إحالة 11 متهما فى قتل 6 بقرية سدود بالمنوفية للمفتى

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إحالة 11 متهما فى قتل 6 بقرية سدود بالمنوفية للمفتى إحالة 11 متهما فى قتل 6 بقرية سدود بالمنوفية للمفتى
قررت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار صالح محمد صالح إحالة جميع المتهمين فى مذبحة سدود التابعة لمركز منوف الشهيرة والتى شهدت مقتل 6 أفراد من أهالى القرية، منهم فرد من القرية و5 بلطجية، حيث يبلغ عددهم 11 متهماً تم إحالة أوراقهم الى فضيلة المفتى لاستطلاع الرأى فى إعدامهم عدا المتهم الثانى ويدعى سلامة رمضان قاسم.

ترجع تفاصيل الواقعة لتلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية السابق إخطارا من الرائد نبيل مسلم رئيس مباحث مركز منوف السابق يفيد من مصرع 5 أفراد من قرية سدود وذلك لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة وتجارة المخدرات وقيامهم بقتل أحد أفراد القرية دون وجه حق، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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