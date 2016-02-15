29 فبراير.. الحكم على منسق حركة 6 أبريل فى اتهامه بحيازة منشورات

حجزت محكمة جنح المرج المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، محاكمة منسق حركة شباب 6 أبريل، عمرو على، فى القضية المقيدة برقم 4549 لـسنة 2015 إدارى المرج، المحبوس على ذمتها احتياطيا منذ 23 سبتمبر الماضى، لجلسة 29 فبراير للنطق بالحكم.

وقال أنس سيد، دفاع المتهم إنه طالب المحكمة ببراءة موكله، وإن التهم المنسوبة إليه حيازة وإحراز منشورات، مؤكداً أنه تم القبض عليه من المنزل ولم يتم حيازة أى إحراز وأن اللاب توب الذى تم ضبطه مع شقيقته لم يحتو على إى معلومات.

ودفع محامى المتهم بأن التحقيقات استندت على تحريات الأمن الوطنى الخاصة بالمتهمين، وبطلانها، كما أكد على وجود قصور بتحقيقات النيابة فى القضية، وخاصة أنها لم تستمع للضابط الذى أجرى محضر التحريات.

>ووجهت النيابة للمتهم 6 اتهامات، هى الأولى من نوعها التى توجهها النيابة العامة لأحد أعضاء 6 أبريل منذ الإعلان عن تأسيسها عام 2008، حيث تتعلق التهم بالتظاهر، وإثارة الشغب، ومقاومة السلطات، إلا أن هذه المرة اختلفت التحقيقات نوعيا ليواجه "عمرو على" أول اتهام رسمى للحركة بالإرهاب، وارتكاب جرائم الانضمام لحركة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستخدام القوة والإرهاب لقلب نظام الحكم فى البلاد.

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على منسق حركة شباب 6 أبريل عمر على، بتاريخ 23 سبتمبر الماضى عقب صدور قرار بضبطه وإحضاره من النيابة العامة على خلفية القضية، وقدمته لجهات التحقيقات التى قررت حبسه احتياطا وجددت له أمر الحبس 3 مرات متتالية.