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مصدر: انفجار اسطوانه ضمن سيارة محملة باسطوانات سبب حريق منطقة عمر افندى بقنا

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مصدر: انفجار اسطوانه ضمن سيارة محملة باسطوانات سبب حريق منطقة عمر افندى بقنا مصدر: انفجار اسطوانه ضمن سيارة محملة باسطوانات سبب حريق منطقة عمر افندى بقنا
أكد مصدر بمديرية أمن قنا أن التحريات المبدئية لواقعه انفجار اسطوانه بوتاجاز ضمن سيارة محملة باسطوانات أخرى بمنطقة عمر افندى بوسط مدينه قنا، أفادت بأنه أثناء نقل اسطوانات بوتاجاز من السيارة رقم 41417 نقل قنا أمام مخبز بنجع سعيد، انفجرت إحدى الاسطوانات مما تسبب فى اشتعال النيران بالسيارة.

وأضاف المصدر أن الانفجار تسبب فى إصابة 5 من العاملين بالمخبز و تطاير الشرر إلى منزل سعد عبد الخالق المجاور للمخبز، مما أدى لنشوب حريق بالواجهة الأمامية، كما أصيب شخصان تصادف وجودهما بمكان الحادث، و تسبب الحادث فى احتراق السياره بينما كشفت المعاينة وجود 7 اسطوانات أخرى كانت بها لم تنفجر.

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مصر 365