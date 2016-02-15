فوائد الكرفس..أهمها يقاوم السرطان ويخفض ضغط الدم

فوائد الكرفس لمحاربة السرطان

فوائد الكرفس لمرضى ضغط الدم

الكرفس مفيد للصحة، ويفضل كثيرون إضافته لأطباق السلاطة والشوربة لنكهته الجيدة التى تضفى على الطعام مذاقا جيدا فضلا عن قيمته الغذائية.>قال الدكتور أحمد طايع استشارى الجهاز الهضمى والتغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن الكرفس يحوى قدرا كبيرا من مضادات الأكسدة التى تقاوم نمو الخلايا السرطانية، مما يساهم فى تقليل فرص الإصابة بسرطان.>وأوضح استشارى التغذية العلاجية، أن ارتفاع ضغط الدم يحدث نتيجة تقلص الألياف العضلية بجدار الشريان نتيجة زيادة مستوى هرمونى الأدرينالين والنورأدرينالين اللذان يرفعان مستوى ضغط الدم، ويساهم تناول الكرفس فى خفض مستوى ضغط الدم لاحتوائه على مواد تقلل نسبة هذين الهرمونين ما يجعل من الكرفس مفيد لمرضى ضغط الدم .

وأشار إلى أن الكرفس يحوى مواد ومركبات تساعد فى توسيع الشرايين والأوعية الدموية، وبالتالى خفض مستوى ضغط الدم كما يفيد فى تنشيط الدورة الدموية بالجسم .