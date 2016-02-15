مسئولة فى"57357": نسبة الشفاء بالمستشفى 74%.. ولا توجد إحصائيات بمصر

وحش السرطان يهاجم الجميع صغيرا وكبيرا وهذا جعل العالم يتفق على يوم 15 فبراير من كل عام "اليوم العالمى لسرطان الأطفال" للتوعية بخطورته، ومشاركة الأطفال المصابين به ليشعروا بأنهم ليسوا بمفردهم وأن الجميع يحارب معهم هذا المرض الشرس.

وخلال احتفال مستشفى 57357 باليوم العالمى لسرطان الأطفال اليوم الاثنين، قالت الدكتورة علا محمد مسئولة وحدة الاستراتيجيات بالبحث العلمى فى مستشفى 57357 ومديرة حملة "بيت بدون سرطان"، لـ"اليوم السابع" إن مصر تخلو من الإحصائيات ما يجعلنا لا نستطيع تحديد عدد المصابين بالسرطان، لكن أمريكا تعرف مثلا أن 1 من بين كل 300 طفل يصاب بالمرض، و1 من بين كل 5 أطفال مصابين بالسرطان يموت لان نسبة الشفاء من كل أنواع السرطان لا تتجاوز 80% عالميا.

وأوضحت الدكتورة علا محمد "لأن مستشفى 57357 قائمة على أسس ونظم استطعنا عمل احصاء عن نسبة الشفاء بالمستشفى فقط، وتبين أنها 74%، ونستهدف الارتفاع بهذه النسبة داخل المستشفى إلى 80% فى يوليو 2016، وذلك بالبحث العلمى الذى نجريه".

وتباعت "فى اليوم العالمى لسرطان الأطفال، نقدم للأطفال قصة "سوبر مان " التى تدور أحداثها حول شخصية "سوبر مان" الذى يدخل جسد الأطفال ويحررهم من السرطان، ولكن ليس بمفرده فـ"سوبر مان" يحتاج قوة إرادة الطفل والتى تتحقق بتناول الأدوية فى وقتها وتناول الطعام الصحى وعدم "الزعل" عند تساقط الشعر، وفى نهاية القصة توجد ورقة بها 5 دوائر يلون الطفل واحدة مع كل جرعة علاج كيماوى وعند اكتمال تلوين الدوائر الخمس يستبدل الطفل القصة بهدية من مكتب العلاقات العامة، وعن طريق القصة نحفز الأطفال على العلاج الأساسى لمكافحة العدوى أثناء رحلة مواجهتهم للمرض".