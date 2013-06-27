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«BMW» تسلم المجموعة البافارية درع التميز

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«BMW» تسلم المجموعة البافارية درع التميز «BMW» تسلم المجموعة البافارية درع التميز

كتب : الوطن الخميس 27-06-2013 09:56

أعرب المدير العام ورئيس منطقة أفريقيا والكاريبى ووسط شرق أوربا بمجموعة «BMW» الألمانية، الدكتور رن توماس، عن إعجابه بالمشروعات التوسُّعية للمجموعة، وقال خلال زيارته القصيرة إلى المجموعة البافارية للسيارات الأسبوع الماضى، إنه يقدّر مجموعة «BMW» الألمانية العالمية بالمعدل المتزايد لـ«BMW» و«MINI» فى أسواق خلال العشر سنوات الماضية، وقدّم درع شكر للمهندس فريد الطوبجى رئيس مجاس إدارة المجموعة البافارية، وأضاف: «نحن سعيدون بالتطور المستمر فيما تقوم به المجموعة البافارية بتقديم أفضل خدمات ما بعد البيع التى تتناسب مع جودة وسمعة سيارات «BMW» و«MINI»، إضافة إلى توفير أفضل المعارض والعاملين فيها»، وأكد سعادته برؤية حجم وقوة الاستثمارات التى نفذها بها شركاء المجموعة البافارية التى ساعدت على الارتقاء والنمو والتطوّر فى سوق السيارات المصرية فى السنوات السابقة، خصوصاً فى العامين الماضيين فى ظل الظروف غير المستقرة التى تمر بها البلاد، وتابع: «إننا نضع سوق مصر فى صدارة أولوياتنا، ونتوقع المزيد من النمو فيها بمساعدة شركائنا وخبراتهم».

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