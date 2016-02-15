7 علامات تعرف منها أدوية الرجيم الأصلية من المضروبة

كشفت مؤخرًا شعبة الأدوية ومستحضرات التجميل بغرفة القاهرة التجارية عن أن 10% من أدوية الرجيم تتعرض للغش، وأنها قد تحتوى على مواد سامة، وكما أوضحت أن الإفراط فى تناولها قد يسبب أمراض الكلى والقلب والكبد.

ومن جانبه كشف الدكتور خالد مصيلحى، أستاذ ورئيس قسم العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية، عن مجموعة من العلامات والمؤشرات التى تظهر خلال إعلانات الأدوية وتساعدنا فى التعرف على أدوية الرجيم المضروبة ومجهولة المصدر.

وأشار خالد مصيلحى إلى أن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA أوصت المواطنين بتوخى الحذر عند التعامل مع أدوية الرجيم، لافتًا إلى أن هناك مجموعة من المؤشرات التى تظهر خلال إعلانات أدوية التخسيس تشير أن هذه الأدوية مضروبة وغير أصلية، وتشمل:

أبرز المزاعم

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أستاذ عقاقير: أدوية الرجيم مجهولة المصدر بها مواد سامة ومحرمة دوليا

شعبة الأدوية: أدوية الريجيم المغشوشة تسبب أمراض بالكلى والكبد والقلب

FDA تحذر: أدوية التخسيس غير المرخصة تضر القلب وتسبب الفشل الكلوى