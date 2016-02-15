أخبار عاجلة

الأخبار - آل زلفي : هناك ضرورة لمزيد من التعاون بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب -
الأخبار - عاجل : إنفجار بمحيط كنيسة مارمرقس بالأسكندرية ووقوع عدد من الإصابات -
بعد التفجيرين.. خبراء أمنيون: الإرهاب سيستمر -
«ذا صن» البريطانية تُبرز تغطية «التحرير» عن تفجير الكنيستين -
تعيين «حسونة» مديرًا لأمن الغربية -
رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة -
بكري: تفجيرا طنطا والإسكندرية محاولة انتقام لمقتل أبو أنس الأنصاري -
صور.. نادى القضاة ينعي المستشار صموئيل جورج بعد استشهاده بكنيسة مار جرجس -
المالية: 682 مليار جنيه إجمالي حجم أموال تأمينات أصحاب المعاشات -
هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

7 علامات تعرف منها أدوية الرجيم الأصلية من المضروبة

Google+ Print
7 علامات تعرف منها أدوية الرجيم الأصلية من المضروبة 7 علامات تعرف منها أدوية الرجيم الأصلية من المضروبة
كشفت مؤخرًا شعبة الأدوية ومستحضرات التجميل بغرفة القاهرة التجارية عن أن 10% من أدوية الرجيم تتعرض للغش، وأنها قد تحتوى على مواد سامة، وكما أوضحت أن الإفراط فى تناولها قد يسبب أمراض الكلى والقلب والكبد.

ومن جانبه كشف الدكتور خالد مصيلحى، أستاذ ورئيس قسم العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة الدولية، عن مجموعة من العلامات والمؤشرات التى تظهر خلال إعلانات الأدوية وتساعدنا فى التعرف على أدوية الرجيم المضروبة ومجهولة المصدر.

وأشار خالد مصيلحى إلى أن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA أوصت المواطنين بتوخى الحذر عند التعامل مع أدوية الرجيم، لافتًا إلى أن هناك مجموعة من المؤشرات التى تظهر خلال إعلانات أدوية التخسيس تشير أن هذه الأدوية مضروبة وغير أصلية، وتشمل:

أبرز المزاعم
>

1.إذا زعم الإعلان أن هذا المنتج هو الدواء السحرى لعلاج جميع الأمراض ومنها السمنة
>2.ستفقد 10 كجم من وزنك خلال 3 أيام
>3.إذا أطلقوا عليه "الدواء المعجزة"
>4.ظهور أرقام هواتف محمولة وليس خطوط أرضية خلال الإعلان
>5.لا يوجد اسم صريح للشركة المصنعة للدواء
>6.إقحام الدين والاستعانة بالمشاهير والشخصيات المعروفة للترويج للدواء.
>7.هذا الدواء آمن 100%، بينما أثبتت العلم أنه لا يوجد دواء يتمتع بالأمان المطلق.

موضوعات متعلقة..

أستاذ عقاقير: أدوية الرجيم مجهولة المصدر بها مواد سامة ومحرمة دوليا

شعبة الأدوية: أدوية الريجيم المغشوشة تسبب أمراض بالكلى والكبد والقلب

FDA تحذر: أدوية التخسيس غير المرخصة تضر القلب وتسبب الفشل الكلوى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد

التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد