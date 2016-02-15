السيطرة على حريق محدود بمخزن لمصنع مراتب بالعبور دون خسائر بشرية

أعلنت مديرية القوى العاملة بالشرقية ، بإشراف خالد المصرى وكيل الوزارة، عن تخصيص 40 ألف جنيه من الخطة الاستثمارية بند مبانى غير سكنية وذلك لترميم منطقة عمل بلبيس .

جاء ذلك فى تصريح صحفى بعد الزيارة اليوم الأحد، لوكيل الوزارة للمنطقة فى إطار جولاته الميدانية المستمرة ووجد المبنى فى حالة سيئة فقرر تشكيل لجنة برئاسة "السيد أبارى" مدير إدارة التخطيط والمتابعة لمعاينة المقر وبالفعل تم توفير المبلغ .

وفى ذات السياق أعلن المديرية عن مشاركة خالد المصرى وكيل الوزارة، فى فعاليات إطلاق دراسة خط الأساس للتفتيش (العمل – السلامة والصحة المهنية) وذلك غدا الثلاثاء بفندق سونستا بالقاهرة .

يأتى ذلك فى إطار عضوية سيادته فى اللجنة الاستشارية لمشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية فى الصناعات التصديرية المصرية الذى تنفذه وزارة القوى العاملة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

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