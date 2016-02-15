أخبار عاجلة

الأخبار - آل زلفي : هناك ضرورة لمزيد من التعاون بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب -
الأخبار - عاجل : إنفجار بمحيط كنيسة مارمرقس بالأسكندرية ووقوع عدد من الإصابات -
بعد التفجيرين.. خبراء أمنيون: الإرهاب سيستمر -
«ذا صن» البريطانية تُبرز تغطية «التحرير» عن تفجير الكنيستين -
تعيين «حسونة» مديرًا لأمن الغربية -
رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة -
بكري: تفجيرا طنطا والإسكندرية محاولة انتقام لمقتل أبو أنس الأنصاري -
صور.. نادى القضاة ينعي المستشار صموئيل جورج بعد استشهاده بكنيسة مار جرجس -
المالية: 682 مليار جنيه إجمالي حجم أموال تأمينات أصحاب المعاشات -
هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إجهاض محاولة إرهابية لاستهداف القوات فى شمال سيناء

Google+ Print
إجهاض محاولة إرهابية لاستهداف القوات فى شمال سيناء إجهاض محاولة إرهابية لاستهداف القوات فى شمال سيناء
قالت مصادر أمنية بشمال سيناء إن قوات الأمن أجهضت مساء اليوم محاولة عناصر إرهابية استهداف قوات الأمن بالعريش، وتلاحق القوات العناصر الإرهابية بمناطق محيط مدينة العريش، وأشارت المصادر إلى أن مسلحين تم رصد تحركاتهم وملاحقتهم ومنع محاولتهم تنفيذ مخطط إرهابى، فيما اتخذت القوات استعدادتها بمختلف مواقعها وأطلقت نيران تحذيرية بكثافة من ارتكازاتها.

من جانبه قال مصدر طبى إنه تم نقل ضابط ومجند من موقعين مختلفين أصيبا أثناء تنفيذ مهمام أمنية بكسور وجروح إلى مستشفى العريش.

كما فجرت القوات خلال عملياتها عبوتين ناسفتين عثر عليهما بجانب إحدى الطرق بالعريش، وألقت القبض على 25 مشتبها بهم يجرى التحقيق معهم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365