إجهاض محاولة إرهابية لاستهداف القوات فى شمال سيناء

قالت مصادر أمنية بشمال سيناء إن قوات الأمن أجهضت مساء اليوم محاولة عناصر إرهابية استهداف قوات الأمن بالعريش، وتلاحق القوات العناصر الإرهابية بمناطق محيط مدينة العريش، وأشارت المصادر إلى أن مسلحين تم رصد تحركاتهم وملاحقتهم ومنع محاولتهم تنفيذ مخطط إرهابى، فيما اتخذت القوات استعدادتها بمختلف مواقعها وأطلقت نيران تحذيرية بكثافة من ارتكازاتها.

من جانبه قال مصدر طبى إنه تم نقل ضابط ومجند من موقعين مختلفين أصيبا أثناء تنفيذ مهمام أمنية بكسور وجروح إلى مستشفى العريش.

كما فجرت القوات خلال عملياتها عبوتين ناسفتين عثر عليهما بجانب إحدى الطرق بالعريش، وألقت القبض على 25 مشتبها بهم يجرى التحقيق معهم.

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