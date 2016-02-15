بالصور.. محافظ المنوفية يسلم 200 "تاكسى" للشباب الفائزين بالقرعة العلنية

سلم اليوم الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية 200 سيارة تاكسى للشباب الفائزين فى القرعة العلنية.

حضر الاحتفال مصطفى بيومى سكرتير عام مساعد المحافظة، الأمين العام للصندوق الاجتماعى سها سليمان، رئيس المكاتب الإقليمية للصندوق الاجتماعى محمود محرز، الرئيس التنفيذى لصندوق تحيا مصر محمد العشماوى، مدير عام تنمية المشروعات الصغيرة بالصندوق الاجتماعى نفين جامع.

ومن جانبه أعلن محمود محرز رئيس المكاتب الإقليمية للصندوق الاجتماعى، أن إجمالى عدد المتقدمين للقرعة الذين تنطبق عليهم الشروط على مستوى محافظات المرحلة الأولى 10800 شاب يجرى الاختيار بينهم بالقرعة العلنية، مشيرا أن هناك عددا من المشروعات سيقوم الصندوق الاجتماعى بالإعلان عنها خلال الفترة المقبلة منها مشروع سيارات النقل المبرد سعة 5 أطنان و1.5 طن.

وأكد محرز أن تكافل الشعب المصرى هو السر وراء نجاح هذه المبادرة التى تمت بتمويل مصرى خالص.

وفى سياق متصل أكدت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعى على أن اهتمام القيادة السياسية بتوفير فرصة عمل للشباب كان أحد أهم أسباب نجاح المبادرة، مشيرة إلى أن المبادرة بمشروع الـ1000 تاكسى تستهدف الفئات المهمشة والمناطق الأكثر فقرا للعمل على توفير سبل للعيش الكريم.

ومن جانبه أكد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية أن المنوفية هى المحافظة صاحبة الصدارة دائما فى شتى المجالات معلنا أن نصيب المنوفية هو الأكبر من بين الـ10 محافظات التى شملتهم المرحلة الأولى من المشروع، مؤكدا أن الله حبى مصر برئيس حكيم يضع رعاية الشباب من كافة النواحى كأهم أولوياته، انطلاقا من إيمان القيادة السياسية أن رفعة الوطن لن تكون إلا بسواعدهم، مؤكدا أن جميع إجراءات اختيار الفائزين بالقرعة العلنية تمت بكل شفافية خاصة وأن أهم ما يميز المرحلة الحالية هو مواجهة الوساطة والمحسوبية.

وفى نهاية الاحتفال قام محافظ المنوفية بتسليم درع المحافظة للأمين العام للصندوق الاجتماعى سها سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق تحيا مصر محمد العشماوى تقديرا لجهودهم فى دعم شباب المحافظة .

جدير بالذكر أنه تم إجراء القرعه العلنية على 389مشتركا ممن انطبقت عليهم شروط التقدم، وتبلغ قيمة السيارة الواحدة 79 ألف جنيه يتم دفع مبلغ 23.700 جنيه مقدم ويتم تقسيط باقى المبلغ على 6 سنوات بفائدة 5% مع منح شهر سماح فى السداد للفائزين.



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