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شركات الاتصالات تطلق خدمة تتبع السيارات بالتعاون مع «ETIT»

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شركات الاتصالات تطلق خدمة تتبع السيارات بالتعاون مع «ETIT» شركات الاتصالات تطلق خدمة تتبع السيارات بالتعاون مع «ETIT»

كتب : الوطن الخميس 27-06-2013 10:04

للحد من انتشار ظاهرة سرقة السيارات، أطلقت شركات الاتصالات الثلاث «موبينيل، وفودافون، واتصالات» بالتعاون مع المصرية لخدمات التتبع «ETIT»، خدمة جديدة هى الأولى من نوعها فى السوق المصرية، تتيح للشركات والأفراد تتبع السيارات باستخدام نظام الــ«On-line AVL (Automatic Vehicle Location)».

وتتيح هذه الخدمة للمشتركين معرفة أماكن وجود السيارات الخاصة بهم، وتحديد موقعها بسهولة فائقة، فضلاً عن تحديد نطاقات بعينها لمسار السيارات لا تخرج عنها ومتابعة السرعة ومعدل استهلاك الوقود والعديد من الخدمات المتطوّرة التى تصب فى مصلحة العميل، وتزيد من قدرته على تأمين سيارته ومتابعتها طوال اليوم دون عناء، وتسمح الخدمة للشركات الكبرى، بإدارة أسطول السيارات عن طريق تحديد مسارات محدّدة لها، وتقوم الخدمة بإرسال إشارات فى حالة وجود السيارة خارج المسار المحدّد، مما يزيد من قدرة الشركة على التحكم التام مثل شركات توزيع المياه والمواد الغذائية والمواد البترولية.

وأوضح اللواء بحرى سمير فتحى، رئيس مجلس إدارة (ETIT) أن المصرية لخدمات التتبّع، شركة مصرية أُنشئت خصيصاً لتقديم الدعم فى مجال خدمات التتبع والحلول الأمنية الخاصة بإدارة أساطيل السيارات، مضيفاً: «الشركة تحرص على أخذ البعد الأمنى للخدمات والتنسيق مع كل الجهات المعنية لتوفير مستوى خدمة يواكب الشركات العالمية ويتفوق عليها».

وتعتمد هذه الخدمة على جهاز يوضع فى السيارة يشمل مودم «GSM»، مدمج به جهاز استقبال «GPS» ويُستخدم أيضاً كتأمين فى حالة سرقة السيارة، حيث يرسل رسائل قصيرة للجهاز «SMS»، بها بيانات المستخدم ورقمه السرى، ويقوم الجهاز بتفعيل نظام تحديد الموقع، والرد برسالة يحدد فيها مكان السيارة بدقة.

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