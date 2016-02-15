بالفيديو : بتر العضو الذكري والخصيتين لمواطن بالخطأً اثناء عملية الفتاء !!!

الاهمال هو جريمة قومية تهدد امن و استقرار اي دولة في العالم الاهمال قد يؤدي الى انهيار دولة فى لحظات الصحة من اهم عناصر نجاح اي دولة اي دولة فاشلة تكون الصحة فيها حقها مهدور و على غرار هذا سوف نتحدث عن جريمة حدثت في حق انسان مصري صعيدي من سوهاج و ذهب لعمل عملية في احدي المستشفيات البسيطة الا انة خرج مصابا منها و لم يعالج .

تحدث الضحية عبد الفتاح علام هريدي في مدخلة على قناة LTC و سنرصد اليكم التفاصيل على لسانة ذهب الرجل الى الدكتور و بعد ذلك قام باجراء بعض التحاليل اللازمة لتوضيح الحالة و التى انتهت على اجراء عملية جراحية و هي عملية الفتاق و هي عملية بسيطة و قال الضحية انة توجة الى المستشفي و كانت ابواب حجرة العمليات مفتوحة و قال ان البنج كان نصفي و كان يشعر بكل ما حولة و الممرض قام باستكمال العملية و تركة ليشرب شاي و كان يشعر بالام و تحدث مع الممرض و قالة خلاص هنخلص .

و قال الضحية انة ذهب الى منزلة و ظل لفترة طويلة نائم على ظهرة لا يسطتيع التحرك و شعر بالام و علم بعد ذلك انة تم استئضال الخصية و بتر جزء من عضوة الذكري و هذا ما علم بة بعد وصولة لمستشفي في القاهرة .و يمكنكم الان مشاهدة الفيديو التالي الذي يوضح صحة التفاصيل التى رصدنها

شبكةعيونالإخبارية

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