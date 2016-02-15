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ضبط 25 طن جبن مجهولة المصدر قبل تصديرها للخارج

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ضبط 25 طن جبن مجهولة المصدر قبل تصديرها للخارج ضبط 25 طن جبن مجهولة المصدر قبل تصديرها للخارج
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مزرعة بها 25 طن جبن مجهولة المصدر قبل تصديرها للخارج.

وردت معلومات لوحدة مباحث مركز شرطة "تلا" مفادها قيام مواطن باستخدام مزرعة دواجن كمصنع لمنتجات الألبان دون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع مفتشى قطاع الأمن، تم استهداف تلك المزرعة، وتبين أنها على مساحة 15 قيراطا وبداخلها نحو 25 طنا من قوالب الجبن ملوثة بالأتربة، وبها بعض معدات تصنيع العجائن ومواد تصنيع مجهولة المصدر.

تم استدعاء مفتش الأغذية لفحصها وبمواجهة القائم بتصنيع تلك المنتجات، قرر أنه قام بتصنيع منتجات الألبان لتصديرها للخارج، وتبين عدم وجود تراخيص لإدارة المصنع.

وأمر اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية للأمن العام بتحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.

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مصر 365