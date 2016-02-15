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ياسر برهامى يدعو منتقبات جامعة القاهرة لعدم الالتزام بقرار حظر النقاب

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ياسر برهامى يدعو منتقبات جامعة القاهرة لعدم الالتزام بقرار حظر النقاب ياسر برهامى يدعو منتقبات جامعة القاهرة لعدم الالتزام بقرار حظر النقاب
استنكر الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، قرار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، بحظر ارتداء النقاب على الممرضات والطبيبات بكلية الطب والمستشفيات الجامعية التابعة للجامعة.

وقال "برهامى"، فى تصريح على الموقع الرسمى للدعوة السلفية، إن قرار "نصار" مخالف صراحة لأحكام القضاء بل للشريعة والدستور، مشيرًا إلى أن منع النقاب محاربة لمظاهر الالتزام فى المجتمع.

ودعا نائب رئيس الدعوة السلفية جميع الطبيبات وهيئات التمريض بعدم الالتزام بهذا القرار واعتباره كأن لم يكن، لافتاً إلى أنهم لا يملكون تنفيذه خاصة وأنه يعد مخالفًا للدستور والقانون، مضيفًا: "من منعت من عملها عليها أن ترفع قضية مستعجلة ضد هذا القرار".

وكان جابر نصار رئيس جامعة القاهرة قد أصدر قرارًا بحظر ارتداء النقاب للقائمين على علاج ورعاية المرضى أثناء أداء عملهن داخل مستشفيات القصر العينى والوحدات العلاجية التابعة لها.

جامعة القاهرة تقرر حظر النقاب على الطبيبات والممرضات بمستشفياتها الجامعية

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