غداً انطلاق الجولة الأولى من «الأوتوكروس»

كتب : الوطن منذ 41 دقيقة

تنطلق غداً الجولة الأولى من سباق الأوتوكروس 2013 التى تنظم على تراك «بلات فورم» فى الساحل الشمالى. ومن المعروف أن سباقات الأوتوكروس تقام من 3 جولات ستنظم جميعاً هذا العام فى الساحل الشمالى، وكانت الجولة الأخيرة من سباق العام الماضى 2012 لم تنفذ، ومن المتوقع إقامتها فى فترة بين جولات هذا العام، وتتمتع سباقات الأوتوكروس بإقبال جماهيرى كبير من عشاق رياضة السيارات، ومن المتوقع أن تشهد جولات هذا العام منافسة قوية بين المتسابقين، ما يضفى جواً من الإثارة والمتعة للجمهور، مع تقديم المتسابقين أيضاً العروض الاستعراضية الخاصة بسياراتهم. ويشارك هذا العام مجموعة قوية من المتسابقين من بينهم معتز عاطف، وهيثم سمير، وتامر باشات، وأحمد غانم زيدان، وكريم سلاش.