اعتماد سفير جديد للصين لدى اليمن ووصول قافلة مساعدات إلى تعز

> أعلن برنامج الغذاء العالمى عن وصول قافلة مساعدات غذائية إلى مدينة تعز فى اليمن على الرغم من العمليات القتالية ،تكفى 3000 عائلة ( 18 ألف شخص ) لمدة تصل إلى شهر.

وقالت بتينا لوتشر المتحدثة باسم البرنامج بجنيف - فى بيان اليوم الاثنين - إن القافلة وصلت إلى ضاحية القاهرة بالمدينة اليمنية، ولفتت إلى أن هذه هى المرة الثانية التى تتمكن المنظمة من الوصول الى مناطق الصراع فى تعز حيث كانت قد وزعت فى 21 يناير الماضى المساعدات على 3000 أسرة.

ومن جانبه، أفاد ممثل المنظمة فى اليمن، بورنيما ماشياب، الذى تابع مع المسؤولين المحليين بالمدينة وصول القافلة - بأن هذه القافلة لن تكون الأخيرة وان برنامج الغذاء مستمر فى التغلب على التحديات والوصول إلى اليمن وهو ما يمثل أمرا هاما للغاية قبل أن تقع الأسر فى براثن الجوع خاصة وانه منذ ديسمبر وبرغم محاولات البرنامج للوصول إلى أكبر عدد ممكن من السكان فى تعز إلا انه ومع القتال كان من الصعب نقل المواد الغذائية إلى جميع أنحاء المدينة.

وأضاف أن تعز تعد واحدة من 10 محافظات من أصل 22 تعيش فى مواجهة الانعدام الحاد للأمن الغذائى وهى فى مرحلة الطوارئ وتفصلها خطوة واحدة عن أن تكون فى حالة مجاعة وفقا لتصنيف الخمسة نقاط الذى تقدر به المنظمة حالة الأمن الغذائى، حيث يعانى منزل واحد على الأقل من كل خمسة بالمنطقة من عدم وجود ما يكفى من الغذاء.

وأشار إلى أن أكثر من 3 مليون شخص فى اليمن يعانوا من الجوع فى اقل من عام وان 7.6 مليون يمنى يعانون بشدة من انعدام الأمن الغذائى.

من ناحية اخرى تسلم الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي، فى مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، أوراق اعتماد تيان تشى كسفير فوق العادة وممثل لجمهورية الصين لدى اليمن.

>وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن هادى رحب بالسفير الصينى الجديد، وأشاد بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، ومواقف الصين الإيجابية باعتبارها عضوا دائما فى مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة، ودعمها تنفيذ قرار المجلس رقم 2216 الخاص باليمن.

وأكد الرئيس اليمنى أن هناك الكثير من مجالات التعاون التى سيتم العمل على تعزيزها وتفعيلها خلال الفترة المقبلة بما يخدم المصالح المشتركة للدولتين.

>من جانبه، نقل السفير تحيات الرئيس الصينى للرئيس اليمني، مشيدا بالعلاقة المميزة التى تربط الرئيسين منذ فترة طويلة.

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