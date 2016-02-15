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فرنسا ترحب بتشكيل حكومة وفاق فى ليبيا وتدعو البرلمان لسرعة منحها الثقة

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فرنسا ترحب بتشكيل حكومة وفاق فى ليبيا وتدعو البرلمان لسرعة منحها الثقة فرنسا ترحب بتشكيل حكومة وفاق فى ليبيا وتدعو البرلمان لسرعة منحها الثقة

>أعرب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال عن ترحيب بلاده بقيام المجلس الرئاسى الليبى بتشكيل حكومة وفاق وطنى برئاسة فايز السراج، وقال نادال - فى تصريح اليوم الإثنين أن فرنسا تدعو مجلس النواب إلى الاجتماع فى أسرع وقت لمنح ثقته للحكومة الجديدة التى ستتخذ من طرابلس مقرا لها.

ودعا نادال، الأطراف الليبية إلى التحلى بالمسؤولية خلال هذه الفترة الحاسمة من أجل مصلحة البلاد، مشيرا إلى أن المجتمع الدولى سيتعامل بحزم إزاء أؤلئك الذى يتعمدون عرقلة عملية الانتقال السياسي، وهو ما أكد عليه وزير الخارجية جون مارك إيرو خلال المؤتمر الوزارى حول ليبيا الذى عقد السبت بمدينة ميونخ الألمانية.

وشدد المتحدث الفرنسى على أن العملية السياسية هى الطريق الوحيد لاستعادة السلام والاستقرار فى الأراضى الليبية، وعلى دعم بلاده لوساطة المبعوث الخاص للامم المتحدة فى ليبيا مارتن كوبلر.

وقال: إن فرنسا ستقف بجانب حكومة الوفاق الوطنى أمام ما تواجهه من تحديات سياسية وإنسانية وأمنية.
>وكان المجلس الرئاسى الليبى - المدعوم من الأمم المتحدة - قد أعلن أمس التوصل إلى اتفاق حول تشكيلة حكومة الوفاق الوطنى المصغرة، على أن تضم 18 وزيرا بينهم خمسة وزراء دولة.
>ومن المقرر أن يعقد البرلمان المعترف به اليوم /الإثنين/ أو /الثلاثاء/ جلسة للتصويت على منح الثقة لهذه .

وخلال الأيام الماضية سادت خلافات بين أعضاء المجلس الرئاسى التسعة حيال الشخصية التى ستتولى وزارة الدفاع، والتى أسندت إلى العقيد فى قوات السلطات المعترف بها دوليا فى الشرق مهدى البرغثي. وينظر إلى البرغثى على أنه معارض لقائد هذه القوات الفريق أول ركن خليفة حفتر.
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مصر 365

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