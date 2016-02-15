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الخارجية الفرنسية تطالب بوقف القصف فى سوريا وتشيد بإعلان حكومة الوفاق الوطنى بليبيا

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الخارجية الفرنسية تطالب بوقف القصف فى سوريا وتشيد بإعلان حكومة الوفاق الوطنى بليبيا الخارجية الفرنسية تطالب بوقف القصف فى سوريا وتشيد بإعلان حكومة الوفاق الوطنى بليبيا
أعربت فرنسا عن قلقها إزاء التدهور المستمر للوضع فى منطقتى حلب وشمال سوريا، ودعت إلى الوقف الفورى لعمليات القصف التى يشنها النظام وحلفاؤه فى مختلف أنحاء سوريا، أو التى تشنها تركيا فى المناطق الكردية .

وقالت الخارجية الفرنسية فى سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمى على موقع التدوين المصغر تويتر: "تعرب فرنسا عن قلقها إزاء التدهور المستمر للوضع فى منطقة حلب وشمال سوريا، وتدعو إلى الوقف الفورى لعمليات القصف سواء التى ينفذّها النظام وحلفاؤه فى مختلف أنحاء سوريا، أو التى تشنّها تركيا فى المناطق الكردية".

وعن الوضع الليبى أشادت فرنسا بإعلان المجلس الرئاسى عن تأليف حكومة الوفاق الوطنى الليبية بقيادة رئيس الوزراء فايز السراج ودعت لاتخاذ مقرها فى طرابلس فى أقرب وقت ممكن .
>وقالت الخارجية الفرنسية عبر تويتر :"تشيد فرنسا بإعلان المجلس الرئاسى عن تأليفه حكومة الوفاق الوطنى الليبية بقيادة رئيس الوزراء فايز السرّاج، وندعو مجلس النوّاب الليبى إلى الالتئام فى أسرع ما يمكن لمنح ثقته فى الحكومة. ويجب أن تتخذ هذه الحكومة مقرّها فى طرابلس فى أقرب ما يمكن".
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