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مجلس النواب الليبى يستدعى "السراج" لمناقشته حول تشكيلة الحكومة الجديدة

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مجلس النواب الليبى يستدعى "السراج" لمناقشته حول تشكيلة الحكومة الجديدة مجلس النواب الليبى يستدعى "السراج" لمناقشته حول تشكيلة الحكومة الجديدة
قال رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح عيسى إن جلسة البرلمان التى عقدت اليوم الاثنين بنصاب قانوني للحضور، ناقشت بند اعتماد التشكيلة الوزارية الجديدة لحكومة فائز السراج.

وصرح المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى فتحى عبد الكريم المريمى بأن أعضاء مجلس النواب اتفقوا على تعليق الجلسة إلى يوم غد، واستدعاء رئيس المجلس الرئاسى فائز السراج من أجل مناقشته حول تشكيلة الجديدة.

من جانبه أكد المرشح لتولى حقيبة المالية فى حكومة الوفاق، فاخر بوفرنة، أنه تفاجأ بوجود اسمه ضمن التشكيلة الحكومية، رغم اعتذاره عن تولى أى منصب بهذه الحكومة منذ يوم الجمعة الماضى.

وأعلن المجلس الرئاسى الليبى أمس الأحد عن تشكيل حكومة وفاق تتكون من 13 وزارة و5 وزراء دولة.

فيما لم يرفض عضوى المجلس الرئاسى الليبى النائب على القطرانى والنائب عمر الأسود التوقيع على التشكيلة الحكومية التى تم الاعلان عنها فى مدينة الصخيرات المغربية بالأمس.

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مصر 365

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