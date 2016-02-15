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بالصور.. إزالة 27 حالة تعدٍ فى كفر الشيخ

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بالصور.. إزالة 27 حالة تعدٍ فى كفر الشيخ بالصور.. إزالة 27 حالة تعدٍ فى كفر الشيخ
ترأس اللواء أحمد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع حى غرب كفر الشيخ، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرافق وقسم الإشغالات بالوحدة، بناء على توجيهات اللواء السيد نصر حافظ كفر الشيخ بإزالة الإشغالات والتعديات على شوارع المدينة، خاصة حى غرب، مؤكداً أن القوة الأمنية كانت برئاسة العميد حاتم فايد مأمور قسم ثان كفر الشيخ والمقدم محمد شندى قائد شرطة المرافق بكفر الشيخ.

وقال اللواء أحمد الطرابلسى تمت إزالة 27 حالة ما بين إشغالات وتعد، منها 17 حالة إشغال بشوارع الزواوى وشارع سكة روينة وميدان سوق مبارك، وإزالة 10 حالات تعد على الطرق على الطريق الدولى وطريق كفر الشيخ أريمون.

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