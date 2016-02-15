بالصور.. رئيس مركز مطوبس يتابع أعمال إحلال وتوسعة كوبرى مصرف زغلول

تابع المهندس على عبد الستار رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال إحلال وتوسعة كوبرى مصرف زغلول على الطريق الدولى بمطوبس، كما تابع الأعمال الجارية بحديقة العائلات بمطوبس ومنها إحلال وتجديد السور.

وقرر عبد الستار نقل عمود كهرباء يعوق سور الحديقة، واتصل بالمهندس عبد الواحد مدير شركة الكهرباء لإزالته ونقله إلى أى موقع آخر.

وقال رئيس مدينة مطوبس إن عمليات التوسعة والإحلال والتجديد لكوبرى مصرف زغلول على الطريق الدولى مستمرة، وأنه يتابعها مع المهندسين والمسئولين المختصين، مؤكداً أن حديقة العائلات التى يتم إحلالها وتجديدها، ستنتهى خلال أيام وستقبل أهالى مطوبس للتنزه بها.

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