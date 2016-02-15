الإسعاف ينقل 7 مصابين نتيجة انفجار أسطوانات بوتاجاز بمنطقة عمر أفندى فى قنا

صرح مصدر بإسعاف قنا، بأنه تم نقل 7 مصابين نتيجة الحريق الذى نشب بمنطقة عمر أفندى وسط مدينة قنا، بسبب انفجار أسطوانات بوتاجاز محملة على سيارة.

كان قد نشب حريق كبير، منذ قليل، بمنطقة عمر أفندى بمدينة قنا بسبب انفجار أسطوانات بوتاجاز محملة على سيارة، ودفعت قوات الحماية المدنية، بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، فى محاولة للسيطرة عليه قبل امتداده للعقارات المجاورة.

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