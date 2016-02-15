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تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة مصلحة "سك العملة" لـ20 أبريل

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تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة مصلحة "سك العملة" لـ20 أبريل تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة مصلحة "سك العملة" لـ20 أبريل
أرجأت منذ قليل الدائرة 3 جنايات القاهرة والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الاثنين، نظر أولى جلسات محاكمة 8 متهمين فى قضية سرقة مصلحة "سك العملة" لجلسة 20 أبريل، لحضور الضباط محررى الضبط والإطلاع وسماع شهود الإثبات .

حضر المتهمون باكراً فى حراسة أمنية مشددة بإشراف العميد ياسر فوزى رئيس حرس المحكمة، وتم إيداعهم قفص الاتهام.

وأحال المستشار مصطفى سليمان، مساعد النائب العام، 8 متهمين فى واقعة سرقة سبائك ومشغولات ذهبية من مصلحة "سك العملة" إلى محكمة الجنايات.

وكان المستشار أحمد لبيب، رئيس نيابة غرب القاهرة، قد وجه للمتهمين عدة اتهامات، بسرقة المصوغات الذهبية التى تزن 65 كيلو جرام، و4 سبائك فضة، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء، والإضرار العمد بالمال العام.

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