دفاع متهمى "أحداث مجلس الوزراء" يطلب رد هيئة المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرط، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 103 متهمين فى القضية المعروفة بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وذلك لجلسة 17 فبراير الجارى.

وطلب الدفاع رد القاضى، فقرر التسجيل لاتخاذ إجراء الرد بناء على الطلب المقدم من دفاع المتهمين.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب.