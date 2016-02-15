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رئيس جامعة المنصورة: المؤتمر العلمى لم يتأثر بغياب وزير التعليم

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رئيس جامعة المنصورة: المؤتمر العلمى لم يتأثر بغياب وزير التعليم رئيس جامعة المنصورة: المؤتمر العلمى لم يتأثر بغياب وزير التعليم
قال الدكتور محمد القناوى، رئيس جامعة المنصورة، إن المؤتمر العلمي الرابع اللابتكارات، يعد من أفضل المؤتمرات الدولية والتى تستضيفها جامعة المنصورة، والتى تقوم بدورها فى احتضان الباحثين، ووصلهم بجهات الدولة المعنية بأبحاثهم وابتكاراتهم.

ونفى "القناوى" ما تردد حول إلغاء المؤتمر، بعد تغيب الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى، عن المؤتمر، وأن المعرض العلمى للابتكارات لازال يعمل كما هو ووفقا للبرنامج الذى حددته جامعة المنصورة.

وقال مصدر بجامعة المنصورة لليوم السابع "إن جامعة المنصورة أجرت اتصالا أمس، بوحدة الدفاع المدني ىبوزارة الداخلية، لتقديم إحدى الابتكارات والتى تقدم بها بعض الباحثين بالمؤتمر، والذى قدم طائرة مزودة بجهاز يمكنه الكشف عن الأحياء تحت الأنقاض فى حال حدوث أى إنهيار لمنازل، أو كوارث مثل الزلازل، مما يسهل عملية إنقاذ الأحياء من تحت الأنقاض.
>المؤتمر-العلمى-للابتكارات-بجامعة-المنصورة-(1)

المؤتمر-العلمى-للابتكارات-بجامعة-المنصورة-(2)
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