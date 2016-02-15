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البحرين توقف أربعة أميركيين لمزاولة "نشاط إعلامى من دون تصريح"

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البحرين توقف أربعة أميركيين لمزاولة "نشاط إعلامى من دون تصريح" البحرين توقف أربعة أميركيين لمزاولة "نشاط إعلامى من دون تصريح"

>أعلنت السلطات البحرينية الاثنين أنها أوقفت الأحد أربعة أميركيين قام بعضهم بمزاولة "نشاط اعلامى من دون تصريح" قرب المنامة، تزامنا مع الذكرى السنوية الخامسة لإندلاع احتجاجات ضد الحكم.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن المدير العام لشرطة العاصمة "تم القبض على أربعة أشخاص بينهم فتاة يحملون الجنسية الأميركية، إثر ضبط أحدهم ملثما خلال مشاركته مع مجموعة من العناصر التخريبية فى سترة، والتى قامت بأعمال شغب وتخريب والاعتداء على رجال الأمن"، وكان التصريح الذى نشرته الوكالة فى وقت سابق، تحدث عن موقوفين يحملون "جنسية دولة أجنبية" فقط بدون الإشارة إلى أنهم أميركيون، علما بأن تقارير صحافية وعبر مواقع التواصل الاجتماعى افادت عن ذلك.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، "نحن على علم بتقارير عن توقيف مواطنين اميركيين، ليس لدينا تعليق نظرا لاعتبارات الخصوصية"، وأضاف المسؤول الأمنى البحريني، بحسب الوكالة الرسمية، انه "تم التصدى لهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة"، و"القبض على الثلاثة الآخرين عند إحدى نقاط السيطرة الأمنية بذات المنطقة".
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