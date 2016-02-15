عاطف محمد مديرا لمركز تطوير التعليم والامتحانات بجامعة بنى سويف

أصدر الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الاثنين، قرارًا بتعيين الدكتور عاطف محمد أحمد مديرا لمركز تطوير التعليم والامتحانات بالجامعة.

وأكد لطفى فى بيان إعلامى أن المركز يهدف إلى تقديم مجموعة من البرامج والدورات الجديدة والمتخصصة على مستوى كليات الجامعة وبرامج مشتركة مع الجامعات الأجنبية لتحسين جودة التعليم وزيادة التصنيف العالمى للجامعة وتطوير وتحديث نظم الامتحانات بشكل يعتمد على الكتب المرجعية، وليس المذكرات، وللمركز ثلاث محاور أساسية تتمثل فى تطوير التعليم فى مرحلة البكالوريوس، وكذلك برامج الدراسات العليا على مستوى كليات الجامعة وتطوير برامج التعليم المفتوح وتحويلها لبرامج تعليم عن بعد من خلال نظام البلاك بورد.

جدير بالذكر أن الدكتور عاطف محمد أحمد حاصل على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة جامعة القاهرة فرع بنى سويف عام 1986، والماجستير عام 1995، ثم الدكتوراه عام 2000، وماجستير المحاسبة والتمويل من جامعة ليدزا من إنجلترا عام 2010 وشهادة مهنية فى اللغة الإنجليزية فى كتابة البحوث العلمية من جامعة هال بإنجلترا فى CIMA من المعهد البريطانى للمحاسبين الإداريين وعضو جمعية المحاسبين البريطانية BAFA.

ويعمل عاطف محمد محكما دوليا فى أربع مجلات أجنبية عالمية وله العديد من المؤلفات المنشورة فى مجلات أجنبية مفهرسة دوليا، وكذلك مجلات محلية كما أنه أشرف على العديد من الرسائل الخاصة بالماجستير والدكتوراه فى مجال المحاسبة والمسئولية الاجتماعية والتنمية المستدامة.