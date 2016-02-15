بالفيديو..عميد المعهد الصحى بالإسكندرية يضرب طالبا بـ"القلم والشالوط"

صفع الدكتور سعيد جابر عميد المعهد الفنى الصحى بالإسكندرية، أحد الطلاب وضربه بـ"الشالوط"، أثناء تظاهر الطلاب، صباح اليوم الاثنين، بساحة المعهد، وإضرابهم عن المحاضرات، بسبب مساواتهم بطلاب الدبلومات الفنية المتوسطة، وإلغاء بعض الأقسام الهامة.

وتحدث الطالب للعميد أثناء الوقفة الاحتجاجية، وطالبه بقرار رسمى بأن قرار التعليم العالى لم يطبق على طلاب المعهد الفنى الصحى، ولن يتضرروا منه بعد إنهاء الإضراب، فصفعه العميد وضربه أمام الطلاب.

وقالت ميريهان مصطفى، إحدى الطالبات، لـ"اليوم السابع"، إنهم فوجئوا فور عودتهم من أجازة نصف العام، بوجود قرارات جديدة بإلغاء بعض الشعب والأقسام الملتحقين بها، وتخفيض مستوى الشهادة التى سيحصلون عليها من فوق متوسط إلى شهادة متوسطة تعادل الدبلوم.

وأضافت، أنهم مستمرون فى الإضراب عن المحاضرات والدراسة حتى يتراجع المسئولون عن هذه القرارات التى تهدد مصير عدد كبير من الطلاب، مشيرة إلى أن إدارة المعهد الفنى الصحى تعاملت مع مطالب الطلاب باستهزاء، وصفع العميد الطالب أثناء حديثه معه عن المطالب.

- بالصور.. إضراب طلاب المعهد الفنى الصحى بالإسكندرية بسبب إلغاء بعض الأقسام