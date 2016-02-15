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عميد المعهد الصحى بالإسكندرية عن واقعة ضرب الطالب: تحدث بطريقة غير لائقة

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عميد المعهد الصحى بالإسكندرية عن واقعة ضرب الطالب: تحدث بطريقة غير لائقة عميد المعهد الصحى بالإسكندرية عن واقعة ضرب الطالب: تحدث بطريقة غير لائقة
أكد الدكتور سعيد جابر، عميد المعهد الفنى الصحى بالإسكندرية، أنه لا يوجد إضراب اليوم داخل المعهد، وما حدث هو تظاهر الطلاب ووقوفهم فى الساحة للتحدث مع الإدارة بشأن قرارات وزارية بإلغاء شعب التمريض وتحويل شهاداتهم إلى دبلومات فنية، موضحاً أن الطلاب ليسوا معنيين بالقرارات، ولم يصل إلى الإدارة خطاب رسمى بذلك.

وأضاف عميد المعهد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه أثناء حديثه مع الطلاب وإقناعهم بأنهم ليسوا مختصين بهذه القرارات، تحدث أحد الطلاب بشكل غير لائق، قائلاً "أنا عايز ضمانات منك أن القرار مش هيطبق علينا"، مما سبب انفعاله عليه وضربه، مؤكداً أنه لم يحتجزه داخل مكتبه، كما أدعى بعض الطلاب.

وأشار إلى أن الطالب اعتذر له بعد ساعتين عن الواقعة وانتهى الأمر، مؤكدًا أن الطلاب لديهم بعض الأفكار المغلوطة التى يدسها إليهم بعض أعضاء هيئة التدريس المعنيين بالقرار الوزارى، لإحداث بلبلة داخل المعهد وإثارة الفوضى.

-بالفيديو..عميد المعهد الصحى بالإسكندرية يضرب طالبا بـ"القلم والشالوط"
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