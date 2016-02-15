فى اليوم العالمى لسرطان الأطفال.. أغذية مفيدة للطفل المصاب

سرطان الأطفال من الأمراض المنتشرة بشكل ملحوظ فى الآونة الأخيرة، والتى تثير فزع الجميع خوفًا من إصابة أطفالهم به، حيث يتلقى المصابون العلاج الكيميائى بما له من آثار جانبية، كا يجب اتباعهم لنظام غذائى مناسب يقلل آثار العلاج الكيميائى ويزيد فرصة الشفاء من المرض.

وكشف الموقع الأمريكى "kids health"، اليوم الاثنين، وبالتزامن مع اليوم العالمى لسرطان الأطفال عن تقرير بأهم الأطعمة المفيدة للأطفال المصابين بالسرطان، مؤكدًا ضرورة التحدث مع خبير تغذية حول الأطعمة الأفضل، حيث يحتاج الأطفال المصابون بالسرطان لمزيد من البروتين والكربوهيدرات والدهون الصحية، والأطعمة كما ذكرها الموقع، هى:

البروتينات

الكربوهيدرات

الدهون

>يرى التقرير أن تناول الطفل المصاب بالسرطان للبروتينات خلال فترة العلاج الكيماوى يساعده فى بناء خلايا الدم وتجديد الجهاز المناعى، ولذلك يجب حصوله على قدر كاف من البروتين لمساعدته على سرعة الشفاء والتصدى لآثار العلاج الكيميائى والإشعاعى، كما أن تناول البروتين يساعد الطفل فى منع إصابته بالعدوى، ويعد الجبن والبيض واللحوم الخالية من الدهون والدجاج والأسماك والفاصوليا والمكسرات والعدس وفول الصويا، من المصادر الجيدة للبروتين.>تعد وقود الجسم، وتوفر الطاقة للخلايا وتساعد فى الحفاظ على وظيفة الجهاز المناعى، وتشمل قائمة الأطعمة التى تحوى مصادر جيدة من الكربوهيدرات كلا من الخبز والمكرونة والبطاطس والحبوب الكاملة والفاكهة والذرة والفول، والحبوب التى تحوى الألياف لأنها تجعل الأطفال أفضل لفترة أطول وتمنع الإمساك الذى يعد من الآثار الجانبية لعلاجات السرطان.>الدهون تساعد الجسم على تخزين الطاقة، وتحمل الفيتامينات عبر مجرى الدم، وهى ضرورية لمواجهة فقد الوزن أثناء العلاج، والدهون غير المشبعة الموجودة بالأسماك والمكسرات وزيت الزيتون والخضار صحية أكتر من المشبعة الموجودة باللحوم الحمراء والأطعمة المقلية.

وينصح المتخصصون بإعطاء الطفل المكملات الغذائية، لأنها تتداخل مع بعض علاجات السرطان، ويفضل الحصول عليها من الأطعمة الطبيعية وليس الأدوية.

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