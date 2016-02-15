وزير خارجية اريتريا خلال لقاء السيسي: مصر أهم دعائم الاستقرار فى إفريقيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الاثنين، عثمان صالح وزير خارجية اريتريا، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، ويمانى جبراب مستشار الرئيس الاريترى للشئون السياسية، بالإضافة إلى سفير اريتريا بالقاهرة.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن عثمان صالح نقل رسالة من الرئيس الاريترى اسياس أفورقى إلى الرئيس تتناول سُبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات.

وأكد وزير خارجية اريتريا على أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين مصر واريتريا حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن بلاده تعتبر مصر أحد أهم دعائم الاستقرار فى أفريقيا، لاسيما فى ظل ما تشهده القارة من تحديات ونزاعات.

وأضاف السفير علاء يوسف، أن الرئيس طلب من وزير الخارجية الاريترى نقل تحياته إلى الرئيس اسياس أفورقى، مؤكداً حرص مصر على التشاور والتنسيق المستمر مع إريتريا حول مختلف القضايا فى ضوء ما يجمعهما من علاقات أخوية متميزة. كما أشار إلى أن مصر ستستمر فى مساندة الجهود التنموية فى اريتريا فى عدد من القطاعات، معرباً عن تطلعه لمواصلة تعزيز التعاون بين البلدين بما يُحقق مصالحهما المشتركة.

وأشار المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد تباحثاً حول تطورات الأوضاع فى القارة الافريقية وما تواجهه من تحديات، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف بمنطقة القرن الأفريقى، حيث اتفقت رؤى الجانبين على ضرورة تدعيم التعاون والتنسيق بما يحقق السلم والأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية.



>