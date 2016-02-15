أخبار عاجلة

حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
عمرو أديب: «أنا بسمع عن وصول الدعم لمستحقيه من وأنا بلبس شورت» -
«زراعة» البرلمان: «هنجوز الكلاب البلدي بالأجنبي لتوفير الدولار» -
وكيل «زراعة البرلمان» عن «مدارس تزاوج الكلاب»: هنجوز البلدي بالأجنبي -
برهامي: فتاة التحرش بالشرقية «مُجرمة» نزعت حياءها وطهارتها -
عمرو أديب: «الأسعار تخض.. الناس هتاكل منين وتعيش إزاي؟» -
مساء dmc - د/ السيد البدوي: الاستثمار أمن قومي .. والمستثمر الأجنبي لا يتحمل مانتحمله -
الشرطة النرويجية: العثور على طرد مفخخ في وسط العاصمة واعتقال مشتبه به -
محافظ الجيزة يتحدث عن تطوير الشوارع لذوي الاحتياجات الخاص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير خارجية اريتريا خلال لقاء السيسي: مصر أهم دعائم الاستقرار فى إفريقيا

Google+ Print
وزير خارجية اريتريا خلال لقاء السيسي: مصر أهم دعائم الاستقرار فى إفريقيا وزير خارجية اريتريا خلال لقاء السيسي: مصر أهم دعائم الاستقرار فى إفريقيا
استقبل الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الاثنين، عثمان صالح وزير خارجية اريتريا، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، ويمانى جبراب مستشار الرئيس الاريترى للشئون السياسية، بالإضافة إلى سفير اريتريا بالقاهرة.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن عثمان صالح نقل رسالة من الرئيس الاريترى اسياس أفورقى إلى الرئيس تتناول سُبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات.

وأكد وزير خارجية اريتريا على أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين واريتريا حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن بلاده تعتبر مصر أحد أهم دعائم الاستقرار فى أفريقيا، لاسيما فى ظل ما تشهده القارة من تحديات ونزاعات.

وأضاف السفير علاء يوسف، أن الرئيس طلب من وزير الخارجية الاريترى نقل تحياته إلى الرئيس اسياس أفورقى، مؤكداً حرص مصر على التشاور والتنسيق المستمر مع إريتريا حول مختلف القضايا فى ضوء ما يجمعهما من علاقات أخوية متميزة. كما أشار إلى أن مصر ستستمر فى مساندة الجهود التنموية فى اريتريا فى عدد من القطاعات، معرباً عن تطلعه لمواصلة تعزيز التعاون بين البلدين بما يُحقق مصالحهما المشتركة.

وأشار المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد تباحثاً حول تطورات الأوضاع فى القارة الافريقية وما تواجهه من تحديات، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف بمنطقة القرن الأفريقى، حيث اتفقت رؤى الجانبين على ضرورة تدعيم التعاون والتنسيق بما يحقق السلم والأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية.

الرئيس السيسى مع وزير خارجية اريتريا (1)

الرئيس السيسى مع وزير خارجية اريتريا (2)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام

مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام

مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم

مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك

مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك