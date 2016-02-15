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أستاذ عقاقير: أدوية الرجيم مجهولة المصدر بها مواد سامة ومحرمة دوليا

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أستاذ عقاقير: أدوية الرجيم مجهولة المصدر بها مواد سامة ومحرمة دوليا أستاذ عقاقير: أدوية الرجيم مجهولة المصدر بها مواد سامة ومحرمة دوليا
كشفت مؤخرا شعبة الأدوية ومستحضرات التجميل بغرفة القاهرة التجارية أن 10% من أدوية الرجيم تتعرض للغش، وقد تحتوى على مواد سامة، وكما أوضحت أن الإفراط فى تناولها قد يسبب أمراض الكلى والقلب والكبد.

ومن جانبه أشار الدكتور خالد مصيلحى، أستاذ ورئيس قسم العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة الدولية، أن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA قد حذرت من انتشار كميات وأنواع عديدة من أدوية الرجيم مجهولة المصدر.

وتابع تقرير المنظمة أن مصدر أدوية التخسيس مجهول وبتحليلها اكتشفت معامل منظمة الغذاء والدواء أن هذه العقاقير تحتوى على مواد فعالة غير مدرجة على علب الدواء، ومواد "محرمة" دوليا، منها بعض المواد التى تم سحبها من الأسواق، ولها آثار جانبية خطيرة على المخ مثل عقار السيبوترامين.

وكما أكد التقرير أن كل المنتجات التى يقال عنها طبيعية تحتوى على مواد كيميائية خطيرة، كما تحتوى بعض المواد العشبية على إفرازات فطرية تعرف باسم الأفلاتوكسين أو سم الفطريات، ولها تأثيرات سامة على الكبد والكلى.


>- شعبة الأدوية: أدوية الريجيم المغشوشة تسبب أمراض بالكلى والكبد والقلب
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- FDA تحذر: أدوية التخسيس غير المرخصة تضر القلب وتسبب الفشل الكلوى
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مصر 365

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