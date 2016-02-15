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وزير الطيران: نقل مسجل الطائرة الروسية إلى ألمانيا لإجراء "تحليل طيفى"

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وزير الطيران: نقل مسجل الطائرة الروسية إلى ألمانيا لإجراء "تحليل طيفى" وزير الطيران: نقل مسجل الطائرة الروسية إلى ألمانيا لإجراء "تحليل طيفى"
قال الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدنى، أنه سوف يتم نقل المسجل الصوتى الخاص بالطائرة الروسية المنكوبة إلى المانيا، ٢٢ فبراير الحالى، وذلك من أجل التوصل إلى أية أسباب تساعد للكشف عن لغز سقوط الطائرة، حيث سيتم إجراء تحليل طيفى لآخر 7 ثوانى فى مختبرات متخصصة من أجل تحديد طبيعة هذا الصوت الذى تم الاستماع إليه خلال هذه المدة.

وتابع الوزير خلال لقائه بعدد من الصحفيين إلى أنه يرحب بأى معلومة عن سبب الحادث تأتى من أى جهة وسوف يتم إعلانها فوراً، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة تعمل بكل جهد.


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