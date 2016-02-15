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ضبط 342 مخالفة فى حملة مرورية بمرسى مطروح

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ضبط 342 مخالفة فى حملة مرورية بمرسى مطروح ضبط 342 مخالفة فى حملة مرورية بمرسى مطروح
نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 342 مخالفة مرورية متنوعة.

وقال اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إنه تم التصالح الفورى فى 44 مخالفة بسداد غرامات فورية بإجمالى 4450 جنيها.

وأضاف مدير الأمن بأنه تم التنبيه على القوات، بحسن معاملة المواطنين، مع الحرص على تطبيق القانون، للحفاظ على الانضباط بالشوارع.

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