ضبط 342 مخالفة فى حملة مرورية بمرسى مطروح

نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 342 مخالفة مرورية متنوعة.

وقال اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إنه تم التصالح الفورى فى 44 مخالفة بسداد غرامات فورية بإجمالى 4450 جنيها.

وأضاف مدير الأمن بأنه تم التنبيه على القوات، بحسن معاملة المواطنين، مع الحرص على تطبيق القانون، للحفاظ على الانضباط بالشوارع.

ضبط 379 مخالفة وتحصيل 17 ألفا و850 جنيها غرامات بمطروح

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تحرير 397 مخالفة مرورية متنوعة وتحصيل 17 ألف جنيه غرامات فورية بمطروح

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