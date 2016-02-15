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بالصور.. إصابات واعتقالات فى مواجهات بين شباب مخيم الأمعرى وقوات الاحتلال بالضفة

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بالصور.. إصابات واعتقالات فى مواجهات بين شباب مخيم الأمعرى وقوات الاحتلال بالضفة بالصور.. إصابات واعتقالات فى مواجهات بين شباب مخيم الأمعرى وقوات الاحتلال بالضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 20 شابا بالرصاص فى المواجهات المندلعة حتى الآن فى مخيم الأمعرى للاجئين المجاور لمدينة البيرة برام الله بفلسطين خلال محاصرة قوات الاحتلال لمنزل فى المخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعرى وحاصرت منزلا لهدمه، فى حين حاول شباب وفتية المخيم الدفاع عن المخيم ومنازله فألقوا الحجارة نحو قوات الاحتلال، فيما اعتقل جيش الاحتلال صاحب المنزل وابنه.

يأتى ذلك فيما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين عضو المجلس الثورى لحركة فتح جمال إسحق أبو الليل بعد دهم منزله فى مدينة رام الله.

من ناحية أعلن محافظ بيت لحم جبرين البكرى اليوم الإثنين أن قوات الاحتلال الإسرائيلى رفعت الحصار عن قرية نحالين غرب المدينة بعد حصار دام 6 أيام على التوالى فى ضوء جهود كبيرة بذلها الارتباط العسكرى الفلسطينى.

وكانت قوات الإحتلال الإسرائيلى قد حاصرت القرية مساء الثلاثاء الماضى بدعوى البحث عن منفذ عملية طعن فى مستوطنة "نفيه دانيال" المجاورة للقرية، حيث منع جيش الاحتلال دخول وخروج المواطنين منها وفرض حصارا كاملا عليها ونفذ عمليات بحث ومداهمة طالت عشرات المنازل واعتقل عددا من المواطنين.

مواجهات بين شباب مخيم الأمعرى وقوات الاحتلال بالضفة (1)

مواجهات بين شباب مخيم الأمعرى وقوات الاحتلال بالضفة (2)

مواجهات بين شباب مخيم الأمعرى وقوات الاحتلال بالضفة (3)

مواجهات بين شباب مخيم الأمعرى وقوات الاحتلال بالضفة (4)

مواجهات بين شباب مخيم الأمعرى وقوات الاحتلال بالضفة (5)

مواجهات بين شباب مخيم الأمعرى وقوات الاحتلال بالضفة (6)

مواجهات بين شباب مخيم الأمعرى وقوات الاحتلال بالضفة (7)

مواجهات بين شباب مخيم الأمعرى وقوات الاحتلال بالضفة (8)

مواجهات بين شباب مخيم الأمعرى وقوات الاحتلال بالضفة (9)

مواجهات بين شباب مخيم الأمعرى وقوات الاحتلال بالضفة (10)

مواجهات بين شباب مخيم الأمعرى وقوات الاحتلال بالضفة (11)
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